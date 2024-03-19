

عبدالحميد الخطيب



«حب».. هذا الكلمة التي اختارها الفنان القدير محمد المنصور عنوانا لحياته، وقال: راض بالتأكيد عن كل شيء في حياتي على المستوى الشخصي والمهني، فأنا أحب الله سبحانه وتعالى الذي خلقني وجعلني بهذا الشكل والتصوير، حب لا يضاهيه حب آخر، ثم أحب أبي وأمي، رحمهما الله، «اللي طلعوني من بين اخواني»، فقد كانا يمتلكان ذوقا كبيرا.



وأضاف المنصور: كنت محبوبا جدا من أمي، وكانت تشجعني في بدايات دخولي الوسط الفني وتحضر لي مسرحياتي لدرجة أنها كانت تحرص على أن تكون أول شخص متواجد قبل الجمهور، كما كانت تحضر البروفات معنا. وأردف: أتذكر أن الفنانة الراحلة مريم الغضبان «غلطت علي» في إحدى المسرحيات وطرحتني أرضا خلال أحداث العرض، وهذا جعل أمي تعاتبها «ليش تطقين ولدي؟»، فضحكنا على هذا الموقف، وقلنا لها «هذا تمثيل»، فردت «ولو.. لا تطقينه»، مشيرا إلى انه يشبه والدته في الروح الحلوة و«الغشمرة»، مستدركا في تصريحات عبر تلفزيون «دبي»: حب أمي كان عميقا جدا في داخلنا أنا وإخواني، مؤكدا أن تداول كلمة «الحب» جعلها «رخيصة» مثلها مثل كلمات أخرى تغير مفهومها مثل «الرشوة» التي أصبحت يطلق عليها «هدية».



وبسؤاله عن سبب وصفه لمسرحياته بأنها صالحة لكل زمان ومكان، قال: لأنني أحرص على التفاهم مع الكاتب والمخرج أثناء عرض المسرحية على أن تكون مناسبة لكل الأوقات والثقافات، مثلا مسرحيتي «الحامي والحرامي» و«حفلة على الخازوق» تنطبق أحداثهما على عصرنا الحالي وعلى شعوب كثيرة الآن، وكذلك مسرحية «علي جناح التبريزي وتابعه قفة» وفيها تكلمنا عن العدالة الاجتماعية وضرورة أن يتساوى الناس في المجتمع.



وكشف المنصور عن اجمل تاريخ مر عليه في حياته، قائلا: 15 مارس 1963، وهو تاريخ دخولي العمل الفني والذي جعلني أحب الناس ويحبوني، لافتا في عدة محاور إلى أنه معروف بأنه «طيب»، والفنان المسرحي الذي يستهويه هو الانجليزي لورانس أوليفييه، وحضر له عرضا مسرحيا، بينما أكد انه يحب مشاهدة جميع الفنانات العربيات لأنهن جميعا يجدن التمثيل مثل سعاد عبدالله وحياة الفهد وفاتن حمامة وسعاد حسني وغيرهن.



يذكر أن الفنان القدير محمد المنصور يشارك في سباق رمضان الجاري بمسلسل «الخن»، قصة: نوال الفيلكاوي، سيناريو وحوار: محمد العنزي وبدر الجزاف، إخراج: حسين دشتي، إنتاج مؤسسة «سفن ستايل»، ويشارك فيه إلى جانبه كل من: حسين المنصور، أسمهان توفيق، جمال الردهان، خالد البريكي، عبدالله التركماني، سماح، زمن عبدالله، فيصل الشريف، رانيا شهاب، أحمد النجار، وغيرهم.