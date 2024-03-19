عبدالكريم العبدالله



علمت «الأنباء» من مصادر عن سلسلة اجتماعات ستعقد خلال الفترة الحالية بين وزارات الصحة والتربية والهيئة العامة للغذاء والتغذية لنقل تخصص «المقاصف المدرسية» وجميع الأعمال المتعلقة بها تحت مظلة الأخيرة. وذكرت المصادر ذاتها أن هذا يهدف إلى فرض الرقابة الكاملة على المقاصف المدرسية، وتطويرها، وتوفير الأصناف الغذائية اللازمة في هذه المقاصف، فضلا عن استقبال طلبات تقديم شركات الأغذية الراغبة في الدخول إلى المقصف المدرسي وفقا للائحة الاشتراطات الصحية بالمقاصف المدرسية. وأفادت المصادر بأن من الاهداف ايضا وضع لوائح بالأغذية المسموح ببيعها في المقاصف المدرسية وكمياتها، وجودة المقصف المدرسي، والشروط الصحية الواجب توافرها في المقصف ومخزن توفير الأغذية، وغيرها.



ولفتت المصادر إلى أن أعمال المقاصف المدرسية مقسمة بين وزارة التربية ممثلة بقسم النشاط المدرسي، وإدارات التغذية والإطعام والصحة المدرسية والصحة العامة في وزارة الصحة.