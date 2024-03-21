نظمت كلية طب الأسنان بجامعة الكويت فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم، وذلك برعاية وحضور القائم بأعمال عميد الكلية د.راشد العازمي، والمستشفى الدولي وشركة آلتراميد.



وقالت مسؤولة برنامج Outreach Awareness والأستاذ المساعد بقسم العلوم الوقائية وعلوم النمو والتطور بالكلية د. إيمان سمير بهبهاني ان الفعالية تأتي في إطار اليوم العالمي لصحة الفم، حيث تحتفي الدول بهذا اليوم لتذكير أفراد المجتمعات بأهمية صحة الفم والعناية والاهتمام به.



وأضافت أن المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع تعد جانبا مهما لدى الكلية وطلبتها وأساتذتها، من خلال التوعية والتثقيف وتصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بصحة الفم، سواء بطرق تفريش الأسنان وحتى الأطعمة الضارة للفم.



من جانبه، ذكر القائم بأعمال عميد الكلية د. راشد حمد العازمي أن كلية طب الأسنان تحرص على إكساب طلبتها مهارات التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال تشجيعهم على المشاركة في الفعاليات التوعوية والأعمال التطوعية داخل وخارج دولة الكويت، لنشر مفهوم الوقاية خير من العلاج، من خلال حث أفراد المجتمع على إجراء الفحص الدوري لصحة الفم، وتطبيق النصائح للحفاظ على الأسنان واللثة.



وأعرب كل من د. العازمي ود. بهبهاني عن شكرهما وتقديرهما لكل من ساهم بإنجاح هذه الفعالية من الحضور والطلبة المنظمين وأعضاء هيئة التدريس والرعاة ممثلين بالمستشفى الدولي وشركة آلتراميد.