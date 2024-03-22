باولو مانكوسو: نمتلك أفضل الفنادق والمنتجعات في إيطاليا بإمكانات هائلة

ماجد القاسم: 23 فندقاً من أكبر وأفخم فنادق العالم تعمل تحت مظلتنا



أسامة دياب



أكد نائب رئيس المبيعات الدولية في الخطوط الجوية الإيطالية بييرفرانشيسكو كارينو، أن زيارته للكويت مع فريق عمله تأتي في إطار الترويج للرحلات الجوية المباشرة إلى العاصمة الإيطالية روما والتي ستبدأ في 8 يونيو المقبل برحلتين أسبوعيا، على أن تزيد الرحلات لاحقا لتصبح 5 رحلات أسبوعيا.



ولفت كارينو - في تصريحات لـ «الأنباء» على هامش الجولة الخليجية التي قام بها في المنطقة بناء على دعوة The Luxury Leads وصحبه فيها المدير التجاري لمنتجع Palazzo Fiuggi وفندق Forte Village باولو مانكوسو - إلى أن الخطوط الجوية الإيطالية تولي المسافر الكويتي والخليجي أهمية قصوى، وتحرص على توفير جسر جوي يضم أفضل الطائرات وطاقم الضيافة المميزة.



بدوره، قال المدير التجاري لمنتجع Palazzo Fiuggi وفندق Forte Village باولو مانكوسو، إن المجموعة الفندقية الفريدة التي يديرها تعتبر من أبرز الفنادق والمنتجعات في إيطاليا بإمكاناتها الهائلة وبنيتها التحتية المميزة.

ولفت إلى أن المجموعة تولي السائح الخليجي بصفة عامة والسائح الكويتي بصفة خاصة أهمية كبيرة، وتقدم لهم أبرز وأفضل الخدمات وأميز سبل الراحة وواحة من الفخامة، داعيا السائح الكويتي إلى تجربة خدماتهم الحصرية والاستمتاع بالمنتجع وخدماته من استشفاء وراحة وتجديد نشاط.



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة The Luxury Leads ماجد القاسم، أن شركته في صدارة شركات تمثيل الفنادق الخاصة الفخمة والمتخصصة في المسافر والسائح الخليجي، لافتا إلى أن The Luxury Leads تعمل الآن تحت مظلتها 23 فندقا من أكبر وأفخم فنادق العالم.

وأوضح القاسم أنه قام بجولة خليجية مؤخرا بصحبة المدير التجاري لمنتجع Palazzo Fiuggi الذي يعتبر من أفخم المنتجعات الصحية والاستشفائية في العالم بالقرب من روما وفندق Forte Village في جنوب سيردينيا باولو مانكوسو ونائب رئيس المبيعات الدولية في الخطوط الجوية الإيطالية بييرفرانشيسكو كارينو، موضحا أن الجولة بدأت بالمملكة العربية السعودية وتحديدا مدينتي جدة والرياض، والكويت هي ثاني المحطات الخليجية.

وكشف القاسم أن سبب الزيارة هو التعريف بفندقين من أفضل الفنادق العالمية أولهما Palazzo Fougi والثاني Forte Village في جنوب سيردينيا، لافتا إلى أن إيطاليا تعتبر من أفضل الوجهات السياحية للسائح الخليجي بصفة عامة والكويتي بصفة خاصة. وأشار القاسم إلى أن افتتاح خط طيران مباشر بين الكويت وإيطاليا يونيو القادم سيفتح المجال أمام زيادة أعداد السائحين الكويتيين في إيطاليا بشكل خاص وأوروبا والأميركتين بشكل عام.



وكشف القاسم عن تنظيم رحلة تعريفية لنخبة من كبار وكلاء السياحة والسفر في الكويت إلى مدينتي روما وسردينيا على متن الناقل الوطني الإيطالي ITA.