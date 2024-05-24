ونحن نعيش هذه الأيام في روحانيات الحج العظيمة وتهل علينا نسائم شهر ذي الحجة مليئة بالعفو والمغفرة، والمسلمون يلبون ويهللون فهل فكرتم كيف تعلمون أطفالكم الحج ومناسكه بالترتيب كما هو بالسنة النبوية الشريفة، وهل إذا سألك طفلك عن الحج سيكون لديك الإجابة الصحيحة لجميع أسئلته؟ وهل يعلم الآباء والأمهات مناسبه كل منسك وصحته ودقته؟ فلتبدأ الأم بتعريف الحج حسب عمر الطفل وأن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو فريضة على كل مسلم بالغ عاقل ولديه الاستطاعة المادية والجسدية لأدائه، مبينة لهم أركان الحج وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. وتبين لهم خطوات ومناسك الحج بالترتيب وهي الإحرام وهو الاغتسال ولبس ملابس الإحرام والتلبية بالحج وأن الحاج أول ما يصل إلى مكة المكرمة يتجه إلى الكعبة المشرفة للطواف بها ويسمى طواف القدوم ويستحب البدء به ثم السعي بين الصفا والمروة ثم التوجه إلى منى والمبيت بها في اليوم الثامن من أيام ذي الحجة ثم الوقوف بعرفة في اليوم التاسع وتعرف لهم ما هو جبل عرفة أو عرفات ثم المبيت في المزدلفة وجمع الحصوات ثم رمي الجمرات ثم ذبح الاضحية ثم طواف الإفاضة والسعي مرة أخرى ثم رمي الجمرات الثلاث ثم طواف الوداع مع شرح كل منسك منها ليتعرفوا على فريضة الحج وينشأوا على الشوق لأداء هذه الفريضة وهم على علم ومعرفة بكل أسرارها.