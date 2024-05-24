

سيترك تياغو موتا منصبه مدربا لبولونيا في نهاية الموسم الحالي تمهيدا لانتقاله على الأرجح إلى يوفنتوس.



وقال بولونيا في بيان أمس: «تياغو موتا أبلغ النادي أنه لن يجدد عقده. النادي يشكر المدرب على عمله الاستثنائي ويتمنى له الأفضل في مستقبله المهني».



ونقل البيان عن رئيس النادي جوي سابوتو قوله: «كنت أود أن يبقى في بولونيا، لكن لا استطيع شكره كفاية هو وفريقه لهذه المواسم الرائعة التي قضيناها معا».



وينتهي عقد موتا في 30 يونيو بعد عامين قضاهما في منصبه. وقد نجح في قيادة بولونيا إلى التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولي منذ عام 1964، عندما فاز بآخر ألقابه في الدوري الإيطالي.



وذكرت تقارير عدة في الصحف الإيطالية أن موتا سينتقل للإشراف على يوفنتوس خلفا لماسيميليانو أليغري الذي اقيل من منصبه الأسبوع الماضي بعد يومين من تتويجه بطلا لكأس إيطاليا بعد تهجمه على حكم المباراة وأحد المسؤولين في يوفنتوس ومدير صحيفة «توتو سبورت» المحلية.



وفاز أليغري بـ 12 لقبا خلال تواجده مع يوفنتوس على فترتين، بينها 5 ألقاب في الدوري الإيطالي، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين معه.