عبدالعزيز الفضلي



تنطلق بعد غد الثلاثاء فعاليات الملتقى العربي للبرنامج للتدريبي المتخصص في «القيادة الإستراتيجية» والذي تنظمه جمعية الكشافة الكويتية خلال الفترة من 28 حتى 30 من الشهر الجاري وذلك بمشاركة عربية واسعة.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية حسين المقصيد في تصريح صحافي إن الكويت تقيم هذا البرنامج في إطار جهودها لدعم الحركة الكشفية العربية، وحرصها على تنمية وتطوير القدرات والمهارات القيادية للشباب العربي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين في المهارات والقدرات بالعديد من المجالات.