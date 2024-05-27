أسامة أبوالسعود



قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس بعثة الحج الكويتية د.بدر المطيري إن تراث الكويت الذي ورثناه عن آبائنا وأجدادنا العناية الخاصة بشعيرة الحج باعتبارها فريضة واجبة، وركنا أساسيا، وقيمة تراثية متوارثة يدل الاهتمام بها على قوة الصلة بالله، وعمق الإيمان، وتجذر العبادة، في وجدان الذات الكويتية، المحبة للخير، حتى أضحى الأمر، وكأنه معلم حضاري، وقيمة تراثية، تعرف به الكويت في كل مكان حلت به، أو ارتحلت عنه، قال تعالى (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب).



وأوضح المطيري، خلال اللقاء التنويري لأعضاء بعثة الحج الكويتية للعام 1445هـ ـ 2024م الذي أقيم أمس على مسرح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحضور أعضاء بعثة الحج الكويتية من مختلف الوزارات المشاركة فيها: شاء قدر الله أن ينيط بأعضاء بعثة الحج الكويتية بالأعباء الكثيرة، والمهام الكبيرة، التي ترتقي بهم إلى كونهم سفراء لدولة الكويت من المسؤوليات وقدرها، والرسالة وقيمتها، والمقصد وعظمته، لذلك فأنا حريص على التوجه إلى أعضاء بعثة الحج الكويتية بعدد من الوصايا لاسيما في هذا الوقت الدقيق الذي تعيشه أمتنا.



وتابع وكيل وزارة الأوقاف: أوصيكم بالإخلاص لله في القول والعمل، وتجديد النية، واحتساب الأجر، فأنتم لستم أمام واجب وظيفي رسمي فحسب ولكنكم أمام مهمة دعوية شرعية لفريضة عظيمة، واحرصوا على أن تكونوا خير سفير للكويت، وأن تكونوا نماذج مشرفة، وقدوات حسنة، تعكس عمق صلة الشخصية الكويتية بالله وشعائره، وتظهر أصالتها من الصبر، والجلد، والانضباط، والقيام بالمسؤوليــــات، والواجبات، والأعمال كل في حدود اختصاصاته، والالتزام بالنظم والقوانين الخاصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة حتى تكون بعثة الحج والحملات الكويتية في طليعة الجهات التي تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية وتعينها في إنجاح موسم الحج.



شرف كبير



من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات الخارجية نائب رئيس بعثة الحج الكويتية محمد المطيري: إن اختيار أعضاء البعثة هو شرف كبير للمساهمة في خدمة الحجاج من دولة الكويت، وكانت القبائل ومكة المكرمة تفتخر بخدمة ضيوف الرحمن من خلال تقديم الرفادة والسقاية.



وتابع المطيري: إننا سعداء بوجود هذه الكوكبة المتميزة من الشباب الكويتي من مختلف الجهات ووزارات الدولة في بعثة الحج الكويتية، ونحن دائما ننسق مع تلك الجهات لاختيار أفضل الكوادر المدربة لديها كي تكون إضافة مميزة إلى البعثة، مؤكدا أن هذا ما حدث اليوم من خلال اختيار هذه الكوكبة من الشباب الكويتي حتى تستمر هذه التجربة المثالية بنجاح لاسيما أنها اليوم تكمل عامها السبعين في خدمة ضيوف الرحمن من دولة الكويت.



وأشار إلى أن هذه التجربة مستمرة بتطورها عبر الدعم اللا محدود من القيادة السياسية والمتابعة الحثيثة لأعمال البعثة وتقديم جميع الإمكانات لها سواء قبل السفر أو في مكة المكرمة، مبديا سعادته في التواصل المستمر مع القيادة السياسية أثناء موسم الحج، حيث إن رئيس البعثة يتلقى في كل موسم اتصالا من قبل سمو رئيس الوزراء ليطمئن على حجاج دولة الكويت.



وأكد المطيري على أهمية وضع خطة عمل منذ اليوم الأول من الوصول إلى مكة المكرمة حتى اليوم الأخير لتكون جميع الأعمال واضحة، مشددا على ضرورة توثيق جميع الأعمال في البعثة كي يتم رفع تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء ليكون على اطلاع كامل بأعمال البعثة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قدم شكره العام الماضي لجميع أعضاء البعثة نتيجة للجهود الكبيرة التي قاموا بها.



وتحدث خلال اللقاء كذلك المرشد الديني في بعثة الحج الكويتية د.خالد العتيبي عن أهمية دور المرشدين في حملات الحج الكويتية كما تحدث رئيس فريق الخدمات الإدارية محمد السعيدي عن اختصاصات فرق البعثة.