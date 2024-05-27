عبدالعزيز الفضلي



انطلقت صباح أمس أولى اختبارات التعليم الديني للصف الثاني عشر للفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2023 حيث تفقدت الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع معهد عبدالرحمن السميط للتعليم الديني ثانوي بنين وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات. وقالت المطوع إن اليوم (أمس) بدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة الثاني عشر بالتعليم الديني وأدى الطلبة امتحان مادة النحو، موضحة أن أعداد المتقدمين للاختبارات بالمعاهد الدينية على مستوى دولة الكويت تبلغ 484 للبنين و461 للبنات بمجموع 945 طالبا وطالبة. وأشادت المطوع بالدور الذي يقوم به معلمو ومعلمات التعليم الديني من أجل توفير أجواء مناسبة للطلبة خلال فترة الامتحانات، متمنية التوفيق والنجاح لأبنائها الطلبة.



بدوره، ذكر رئيس لجنة اختبارات معهد عبدالرحمن السميط للتعليم الديني ثانوي بنين محمد عرهان الرشيدي أنه توجد في المعهد لجنة للمسائي والمنازل ولجنة لطلبة الصباحي بعدد 261 طالبا.