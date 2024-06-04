عاطف رمضان



تقدم مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري م.خالد العصيمي في تصريح لـ «الأنباء» بأسمى آيات التهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد على الثقة الغالية التي منحها له صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بتعيينه وليا للعهد. وقال العصيمي: إن سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، صاحب سجل حافل بالإنجازات طوال مسيرة العطاء الممتدة على مدار السنوات الماضية لخدمة الكويت ورفعة شأنها. وتوجه العصيمي بالدعاء إلى الله تعالى أن يديم على الكويت الحبيبة نعمة الأمن والأمان وأن يوفق صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين لما فيه الخير للكويت وشعبها الوفي.