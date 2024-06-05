قال قنصلنا العام في جدة ومندوب الكويت الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد المطيري أمس الثلاثاء إن اللجنة العليا للحج الكويتية أكملت استعداداتها لموسم الحج الحالي عبر تسلمها المواقع المخصصة لحجاج دولة الكويت بالمشاعر المقدسة.



وأكد القنصل المطيري في تصريح لـ «كونا»، أن اللجنة تسلمت المواقع في منى ومزدلفة وعرفات وجرى توزيعها وتجهيزها بواسطة الشركات المختصة المتعاقد معها بغية تقديم أفضل الخدمات للحجاج الكويتيين.



وأضاف أن الدور المنوط بالحجاج الكويتيين «كبير جدا» كونهم يمثلون دولة الكويت، معربا عن أمله في اتباع الحجاج الكويتيين القوانين والأنظمة التي وضعتها الحكومة السعودية.



وأشار القنصل المطيري إلى لقائه بوزير الحج والعمرة السعودي د.توفيق الربيعة ضمن مجلس القناصل العامين العرب المعتمدين بجدة أمس الأول الاثنين.



وقال إن الربيعة قدم خلال اللقاء التهنئة لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بمناسبة تعيينه وليا للعهد، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار.



وأوضح أن اللقاء جاء لتسليط الضوء على الجوانب المتعلقة بجهود وترتيبات السعودية لحج هذا العام واستعراض جميع الترتيبات واستعدادات منظومة الحج والعمرة. وأعرب القنصل المطيري عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى حكومة المملكة العربية السعودية ووزير الحج والعمرة على ما يبذلونه من خدمات جليلة تصب في مصلحة الحجاج والمعتمرين.



كما أعرب عن شكره على ما تقدمه المملكة من جهود وتسهيلات وإمكانات لحجاج دولة الكويت، مفيدا بأن السعودية تسير على خطط واضحة ومتسارعة في نهضة مشاريع البنية التحتية والإنشاءات العمرانية وهو ما شهدناه خلال الزيارة الميدانية للاطلاع على المشاريع الخدمية في منطقة المشاعر سواء في مكة المكرمة أو عرفة أو منى أو مزدلفة إضافة إلى المدينة المنورة.