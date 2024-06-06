

عبدالكريم أحمد



شاركت لجنة إعداد الرد على قوائم التقييم الذاتي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة بها برئاسة المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد وعضوية مرافقيه بوزارة العدل في اجتماعي فريقي الخبراء الحكوميين المعنيين بالمساعدة التقنية والتعاون الدولي خلال الفترة من 3 الى 6 الجاري بمقر الأمانة العامة للأمم المتحدة فيينا.



وقد خصص اجتماع فريق الخبراء المعني بالمساعدة التقنية للجرائم البيئية وجرائم الاحتيال، بينما بحث اجتماع فريق الخبراء المعني بالتعاون الدولي دور التكنولوجيا وأثرها في مجال التعاون الدولي في المسائل الجنائية.



وعلى ضوء استعدادات دولة الكويت في استيفاء المتطلبات الدولية، قامت اللجنة بالانتهاء من الرد على أسئلة التقييم الذاتي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في مرحلتها الأولى.