البغلي: حريصون على تعزيز دور الكويت بمشاركتها دول العالم في المناسبات كافة

بشرى شعبان



أكد ممثل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سلمي المطيري حرص دولة الكويت على تعزيز بر الوالدين ورعايتهم، مبينا أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين، حفظه الله، ووزيرة الشؤون الاجتماعية د. أمثال الحويلة يولون رعاية متميزة لكل القضايا المجتمعية في الكويت.



وقال المطيري في احتفال مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار باليوم العالمي للوالدين أول من أمس، والذي أقيم تحت رعاية وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي، «إن هذا اليوم الذي تشارك فيه دولة الكويت كل دول العالم احتفالاتها بالوالدين يأتي تدعيما لتوجهات هيئة الأمم المتحدة في تخصيص يوم عالمي للوالدين وتعزيزا لأهمية دورهم في المجتمع».



وأضاف: إذ نؤكد على دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تعتبر مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار مثالا متميزا لها، حيث انطلقت من مسؤوليتها المجتمعية ملتزمة بالمبادئ الإنسانية المستمدة من شريعتنا الإسلامية، ودستورنا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة، تنفيذا لتوجهات دولة الكويت ووزارة الشؤون تجاه القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تخص بر الوالدين وكبار السن.



ولفت المطيري إلى أن هيئة الأمم المتحدة اهتمت بتشجيع رعاية الوالدين والاهتمام بقضاياهم، وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال بالوالدين اعترافا وتقديرا لهم وحرصا على تقديم المعونة لهم لمواجهة التحديات.



وتابع «كما يسرنا أن نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لكل الأمهات والآباء بمناسبة اليوم العالمي للوالدين، كما أتقدم بجزيل الشكر للفاضل العم ابراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وجميع القائمين بالعمل في المبرة، أعضاء وعاملين، على جهودهم المتميزة مما كان له بالغ الأثر في الإعداد والتنفيذ لهذه الفعاليات والأنشطة».



بدورها، قالت حوراء البغلي نيابة عن رئيس مجلس إدارة المبرة ابراهيم طاهر البغلي «تشرفنا برعايتنا لجائزة البغلي للابن البار وذلك منذ انطلاقها عام 2007 حتى النسخة الثامنة عشرة منها عام 2024، الأمر الذي يسعدنا ونحن نسهم بدعم العمل الإنساني والتطوعي في دولة الكويت الحبيبة».



وأضافت «نعتز بالمشاركة في تنفيذ ونجاح فعاليات اليوم العالمي للوالدين، أحد مشاريع المبرة لعام 2024، والذي تم تنظيمه لتكريم والدي أبنائنا الطلبة الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية للعام الدراسي 2024/2023».



ولفتت البغلي الى أن المبرة «تحرص على تعزيز دور الكويت في مشاركتها دول العالم في تأكيد تطلعات هيئة الأمم المتحدة في تخصيص هذا اليوم للاحتفال بالوالدين وإنجازاتهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع، حيث تركز منظمة الأمم المتحدة للطفولة وشركاؤها على الدعوة إلى النصح والدعم المتخصصين، كما سيقدم للآباء كذلك أدلة شاملة للأمان والإيجابية وتفسيرات مفصلة تضمن الأمن لتجارب أطفالهم».



من جانبه، قال الباحث في تاريخ العمل الخيري الكويتي د.خالد الشطي «بمناسبة اليوم العالمي للوالدين أتقدم بالشكر الجزيل للعم إبراهيم طاهر البغلي والعاملين في المبرة على الجهود واستغلال هذه المناسبات الوطنية والإنسانية والعالمية في تعزيز القيم بمجتمعنا الكويتي، كما اشكر الإخوة في وزارة الشؤون والوالدين الذين أهلوا أبناءنا ليصلوا لبرهم ويحتفلون بنجاحهم في مسابقة جائزة البغلي للابن البار».



من جهته، قال ممثل المكرمين عبدالله حسين الطاهر «أعرب عن امتناني وتقديري في هذا الحفل المبارك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للوالدين، وهذا تقدير وعرفان لنا جميعا، فأسرة البغلي جبلت على أن تسهم في ترسيخ فضيلة البر بالوالدين والبر في الوطن في المجتمع الكويتي، والعربي والإسلامي، من خلال رعايتها العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تأصيل التكاتف الاجتماعي والمحافظة على كيان الأسرة بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني بدولة الكويت».