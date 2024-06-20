عبدالعزيز الفضلي



تقوم وزارة التربية بتكريم الطلبة أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024 م وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 من الشهر الجاري على مسرح الوزارة بمنطقة جنوب السرة. وكشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء» عن أنه سيتم تكريم 145 طالبا وطالبة من الكويتيين وغير الكويتيين، مشيرة إلى أنه لن تقل نسبة المكرمين عن 90%.



وبينت المصادر أن التكريم سيكون للعشرة الأوائل من القسم العلمي (كويتيين ـ غير كويتيين)، والعشرة الأوائل من القسم الأدبي (كويتي ـ غير كويتي) والخمسين الأوائل (50) من القسم العلمي (كويتيين) بحيث لا تقل النسبة المئوية عن 90% والخمسين الأوائل (50) من القسم الأدبي (كويتيين) بحيث لا تقل النسبة المئوية عن 90%، لافتة إلى انه سيتم أيضا تكريم الطلبة الأوائل في التعليم الديني للصف الثاني عشر للعشرة الأوائل (كويتيين ـ غير كويتيين)، وكذلك الخمسة الأوائل (كويتيين) بحيث لا تقل النسبة المئوية عن 90%.



وأضافت المصادر أنه سيشمل التكريم أيضا الطلبة الأوائل من مدارس التربية الخاصة للصف الثاني عشر للخمسة الأوائل من القسم العلمي (كويتيين ـ غير كويتيين) والخمسة الأوائل من القسم الأدبي (كويتيين ـ غير كويتيين).



من جانب آخر، بدأت وزارة التربية أمس باستقبال التظلمات على نتائج الصف الثاني عشر (علمي، أدبي، تعليم ديني) على موقعها الإلكتروني «أونلاين» وذلك بواقع ثلاث مواد دراسية كحد أقصى لكل طالب، حيث باشرت فحص ومراجعة التظلمات أولا بأول.