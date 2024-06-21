أعلنت السلطات الأردنية إسقاط طائرة مسيرة تحمل مواد مخدرة قادمة من سورية، قبل دخولها الأردن.



ونقلت قناة «المملكة» الأردنية، عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت على إحدى واجهاتها تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بطائرة مسيرة.



وجرى إسقاط الطائرة والسيطرة عليها، وكانت تحمل كمية من مادة «الكريستال»، جرى ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة.



هذه العملية تأتي في وقت تتصاعد محاولات التهريب على مستوى العدد والكمية، مستهدفة الأردن ودولا عربية أخرى.



وقبل أيام، اتهمت حكومة دمشق، القوات الأميركية المتمركز في قاعدة «التنف» على الحدود السورية- الأردنية- العراقية، بتسهيل عمليات تهريب مخدر «الكبتاغون» نحو الأراضي الأردنية.



ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) عن مصدر أمني لم تسمه أنه من خلال متابعة حركة من وصفتهم بـ«الإرهابيين» في منطقة البادية تمكنت الجهات الأمنية من مصادرة «كميات كبيرة» من «الكبتاغون» في أثناء محاولة تهريبها عبر «التنف» إلى إحدى دول الجوار.