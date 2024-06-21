

محمد الجلاهمة



أكد مصدر في الإدارة العامة للمرور، أن تعليمات صدرت لعموم الدوريات الى جانب تعليمات مماثلة لدوريات الأمن العام وضباط الداخلية الذين يحق لهم تحرير مخالفات من داخل مركباتهم بتحرير مخالفات مرورية لأي قائد دراجة نارية لا يلتزم بحظر السير من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الرابعة عصرا، لافتا إلى ان كاميرات المراقبة العلوية ستقوم بالمهمة وستحرر مخالفات غير مباشرة لغير الملتزمين.



وقال المصدر لـ «الأنباء» إن قرار حظر دراجات توصيل الطلبات في ظل درجات الحرارة المرتفعة يأتي انطلاقا من اعتبارات إنسانية ولحماية الوافدين العاملين في هذه المهنة من ضربات الشمس، على أن يكون بدء ملاحقة المخالفين اعتبارا من الأحد المقبل.