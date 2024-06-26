قامت الإدارة العامة للمرور في اليوم الثاني لحظر سير الدراجات النارية في الفترة من الحادية عشرة ظهر أمس حتى الرابعة عصرا بحملة للتأكد من تنفيذ القرار، حيث تم ضبط 53 دراجة خالفت الحظر، كما تم تحرير مخالفات وحجز الدراجات في كراج الحجز.



وكانت الإدارة العامة للمرور حظرت عمل الدراجات الآلية التابعة لنشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية، وذلك اعتبارا من 23 الجاري حتى 31 أغسطس المقبل. ودعت الإدارة الشركات والمؤسسات العاملة بنشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية للعمل بهذا الأمر، وإلا ستتم مخالفة أي شخص لم يلتزم بالأمر وقام بمخالفة شروط التصريح. هذا، ويأتي تطبيق الحظر في إطار حرص وزارة الداخلية على ضمان صحة وسلامة قائدي الدراجات الآلية.