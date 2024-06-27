عبدالعزيز الفضلي



كرّمت وزارة التربية أمس الأربعاء 145 طالبا وطالبة من الفائقين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، وذلك على مسرح الوزارة، تحت رعاية وبحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني.



وقالت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالوزارة بالتكليف مريم العنزي في بيان صحافي إن حفل التكريم يقام سنويا من قبل وزارة التربية تكريما وتقديرا لأبنائنا الطلبة الفائقين الذين بذلوا جهدا كبيرا في الحصول على هذه النسب.



وأكدت العنزي أن الحفل اشتمل على تكريم المراكز العشرة الأولى بالقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني للعام الدراسي 2023/2024 وتكريم الـ 50 الأوائل على الكويتيين بالقسمين العلمي والأدبي إلى جانب تكريم الخمسة الأوائل بالقسمين العلمي والأدبي من طلبة مدارس التربية الخاصة.



وأشارت إلى أن هذه المرحلة ليست نهاية مسيرة أبنائنا الطلبة التعليمية بل أنها بداية مسيرتهم التعليمية الجامعية، متمنية لهم التوفيق والنجاح وخدمة وطنهم الكويت.



وأعربت عن اعتزازها بجميع المتفوقين الأوائل الذين حصدوا ثمار رحلة طويلة من طلب العلم والعمل الجاد والإصرار على التميز فهم قادة المستقبل الذين يمتلكون صفات القيادة والإبداع والعزم على تحقيق النهوض في الوطن، مؤكدة دعم الطلبة المتميزين والمتفوقين باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الوطن.



هذا، وشهد حفل التكريم حضور كل من وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني، والوكيل المساعد للتعليم العام والتعليم الخاص والنوعي بالتكليف منصور الظفيري، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي وعدد من القياديين في وزارة التربية.



أوائل الثانوية: سعادتنا غامرة



أعرب أوائل الثانوية العامة عن سعادتهم الغامرة بتحقيقهم التفوق العلمي، مؤكدين عزمهم على مواصلة تميزهم وتفوقهم في المرحلة الجامعية المقبلة وامتنانهم العميق لأسرهم ومعلميهم وكل من ساندهم خلال مسيرتهم الدراسية، إذ يعتبر هذا الإنجاز بداية لطريق مليء بالفرص والتحديات.