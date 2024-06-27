تحت رعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، نظمت وزارة الداخلية وبالتعاون والتنسيق مع جامعة الكويت فعاليات توعوية تحت عنوان «حياتك قرارك»، وتضمنت حلقة نقاشية ومعرضا توعويا، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس وعدد من القيادات الأمنية المعنية وعدد من جهات الدولة المعنية.



‏وألقى اللواء الدواس كلمة نيابة عن وكيل وزارة الداخلية في الحلقة النقاشية نقل فيها تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ودعمه لجميع الجهود لمواجهة التحديات التي تشكلها آفة المخدرات المدمرة وحماية مجتمعنا منها. وأكد اللواء الدواس أن جهود وزارة الداخلية مستمرة في التصدي لآفة المخدرات والوقاية منها، حيث انخفض مؤشر مرتكبي جرائم الاتجار بالمخدرات بنسبة بما يقارب الـ 20% خلال عامي 2021/2022. وتقدم بخالص الشكر إلى جامعة الكويت على تعاونها في تنظيم فعاليات الحلقة النقاشية والمعرض على هامش اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.



‏من جانب آخر، أشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد إلى أن الشراكة المجتمعية التي تنفذها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني والتي تهدف إلى حماية أفراد المجتمع باعتبارها من أولويات وزارة الداخلية بجميع أجهزتها، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، مشددا على حرص الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (1884141)، سواء عند طلب المساعدة أو في الإبلاغ عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومرتكبيها.



‏ومن خلال الحلقة النقاشية تمت مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المستجدة المتعلقة بالمخدرات وآلية التعاون والتنسيق مع الجهات لمكافحة هذه الآفة من الناحية القانونية وطرق العلاج النفسي والحث على التقدم الطوعي للمتعاطي، وشارك في المعرض عدد من الجهات المختصة في وزارة الداخلية وعدد من وزارات وهيئات الدولة المعنية.