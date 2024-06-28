أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي أمس الخميس انطلاق برنامج (التلمذة) لعام 2024 تحت شعار «طور مهاراتك العملية» لإعداد المدربين المحترفين من الشباب الكويتيين المتخصصين في المجالات التكنولوجيا والعلوم المتكاملة والتصنيع الرقمي.



وقال المدير العام للمركز ندا الديحاني في بيان صحافي إن البرنامج الذي يبدأ التسجيل فيه 30 الجاري حتى 30 يوليو المقبل يهدف إلى تعريف المدربين بأحدث التقنيات والأدوات في مجالات التكنولوجيا والعلوم المتكاملة والمسابقات التكنولوجية، كما سيتم تقديم ورش عمل مكثفة للمدربين بهدف تعزيز مهاراتهم العملية وتطوير قدراتهم التعليمية.



وأوضح الديحاني أن خطة عمل المركز تتضمن تقديم برامج تلمذة والتدريب على رأس العمل مكثفة وشاملة للمتدربين لتعزيز المعرفة والمهارات التقنية للمدربين وتمكينهم من تقديم تدريب عالي الجودة وفق أحدث الأساليب والتقنيات التدريبية.



وأضاف أن برنامج هذا العام يسعى إلى تطوير وإعداد جيل من أبناء الوطن لانخراطهم في مجال التدريب من خلال تطوير كفاءة المتدربين وتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم في مجالات التكنولوجيا وتحسين قدراتهم التعليمية والتدريبية.



وحول آلية وشروط الاختيار والمشاركة، بين أنه سيتم اختيار 15 مشاركا من المتقدمين في التخصصات التالية (الهندسة وعلوم الحاسوب والبرمجيات وتصميم المواقع والتصوير الفوتوغرافي والتصوير الفيديوغرافي وتصميم الغرافيك).



وذكر أن معايير التقديم للمتدرب أن يكون كويتي الجنسية وطالبا جامعيا (سنة ثالثة أو رابعة أو حديث التخرج)، بالإضافة إلى اجتياز المقابلات الشخصية ويتمتع بالمستوى المطلوب في مهارات العروض المرئية واستخدام اللغة الإنجليزية.



وأشار الديحاني إلى أنه ستتم مقابلة المتقدمين يومي 15 و16 يوليو المقبل على أن يبدأ البرنامج 21 يوليو المقبل حتى 12 سبتمبر المقبل.



وبين أنه عند الانتهاء بنجاح من البرنامج سيكتسب المتدربون مهارات التعامل مع الجمهور والالتزام وتحمل المسؤولية وأداء المهام تحت الضغوط واستخدام مهارات العمل الجماعي والفاعلية ضمن فريق العمل والإلقاء وأدوات التواصل الفاعل علاوة على العصف الذهني والتفكير النقدي وإدارة الأزمات وحل المشكلات إلى جانب التحليل والتقييم والتنمية الشاملة في مجال التخصص.