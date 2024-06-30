أكد مصدر حكومي مطلع الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين، ومراسم حلف اليمين خلال أيام.



وأشار المصدر - وفقا لقناة «إكسترا نيوز» الإخبارية - إلى أنه ستتم الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي المكلف بتشكيل الحكومة أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماعا على مدار 25 يوما، وذلك للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.



وأضاف أن معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار، وأن يتم الإعداد لبرنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.