استمرت المعارك العنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين من حركة «حماس» في أنحاء متفرقة بغزة، حيث الظروف المعيشية للسكان «لا تطاق»، بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



وأعلن جيش الاحتلال في بيان امس أن عملياته التي اطلقها الخميس الفائت في حي الشجاعية في شرق مدينة غزة مستمرة، مشيرا الى ان القتال «فوق وتحت الأرض» اسفر عن مقتل «عدد كبير من المسلحين».



وأفادت وكالة فرانس برس بوقوع دوي انفجارات في «الشجاعية»، وأشار أحد سكان المنطقة الى جثث موجودة في الشارع.



وفي رفح في أقصى الجنوب، قال مسعفون إنهم انتشلوا «خمسة شهداء» بعد استهداف شمال المواصي، بينما اضطرت مئات العائلات النازحة في المنطقة إلى النزوح مجددا من المنطقة، وذلك بعد قصف الاحتلال لخيامهم.



وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في غزة أن حصيلة الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر ارتفعت إلى 37834 قتيلا و86858 مصابا.



وعلى صعيد جهود الوساطة، قال موقع «اكسيوس» الاميركي نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة اقترحت صياغة جديدة على أجزاء من الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.



وبحسب الموقع الإخباري، تم العمل على الصياغة الجديدة بالاشتراك مع كل من قطر ومصر. وأوضحت المصادر أن «حماس» تريد خلال المفاوضات مناقشة مسألة تبادل الأسرى فقط، وفي المقابل تخطط إسرائيل لإثارة مسألة نزع السلاح في غزة.



في الغضون، أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الثانية عشرة الاسرائيلية أن نحو ثلثي الإسرائيليين يؤيدون اعتزال بنيامين نتنياهو الحياة السياسية، وألا يترشح لولاية جديدة في منصب رئيس الوزراء.



وبحسب الاستطلاع، فإن 66% يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يتقاعد ولا يترشح لولاية سابعة، بينما يرى 27% من المستطلعة آراؤهم أنه يجب أن يترشح لولاية جديدة ويستمر في حياته السياسية.



في هذه الاثناء، قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة مجبرون على العيش في مبان أو مخيمات دمرها القصف بجوار أكوام ضخمة من القمامة، ونددت بظروف «لا تطاق» في القطاع.



وعرضت لويز ووتريدج من وكالة (أونروا) الظروف المعيشية «القاسية للغاية» في قطاع غزة، وقالت للصحافيين في جنيف عبر تقنية الاتصال المرئي من جنوب غزة «الأمر لا يطاق حقا».



ولفتت الى تكدس نحو 100 ألف طن من النفايات مع نصب خيم مؤقتة حولها، مشددة على أن «السكان يعيشون وسط ذلك»، محذرة من أنه «مع ارتفاع درجات الحرارة، فإن ذلك يزيد من بؤس الظروف المعيشية.»



إلى ذلك، انضمت دولة تشيلي لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بحسب قناة «الجزيرة» الفضائية، وذلك بعد ساعات من إعلان المحكمة أن إسبانيا قدمت طلبا للانضمام الى الدعوى.