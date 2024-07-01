تعتزم حكومة قطر العمل على مشروع سياحي جديد بقيمة 20 مليار ريال قطري (5.5 مليارات دولار)، يتضمن مدينة ترفيهية كبيرة، من المخطط أن تكون أكبر من المدينة السحرية الشهيرة «ديزني لاند»، حسبما ذكرت «بلومبرغ». ويقع مشروع «سميسمة» على بعد نحو 40 دقيقة شمال العاصمة الدوحة، ويمتد على مساحة 8 ملايين متر مربع (1976 فدانا) على طول 7 كيلومترات من الأراضي المطلة على الشاطئ. ومن المقرر أن يشمل المشروع ملعبا للجولف مكونا من 18 حفرة تحيط به 300 فيلا، ومنتجعات فاخرة، ومارينا، ونادي شاطئي، بالإضافة إلى المنازل والمحلات التجارية. واختارت الحكومة القطرية، حسبما نقلت «بلومبرغ»، شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، المملوكة لصندوق الثروة السيادي للدولة، لإدارة تطوير المشروع.



وقال علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي للشركة: «المتنزه الترفيهي هو المرتكز، وستأتي هذه المرحلة لجذب المزيد من الأشخاص للمجيء والاستثمار»، مضيفا: «إنه جزء من استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد، والاستثمار في ركيزة السياحة». ومن المتوقع أن يقام المشروع على مساحة 650 ألف متر مربع أي (160 فدانا)، ما يعني أن مساحتها ستكون أكبر من مدينة «ديزني لاند» في ولاية فلوريدا الأميركية والتي تبلغ مساحتها 140 فدانا وتعد أكبر مدينة ترفيهية في العالم. وأشار العلي إلى أن هناك 16 قطعة أرض سيتم بيعها لمطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، لبناء فنادق ومنازل ومرافق أخرى على الأرض. وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة الديار بأن «هناك مناقشات جارية حاليا مع مطورين من السعودية، والإمارات، وتركيا، والولايات المتحدة وأوروبا، الذين أبدوا اهتماما بالمشروع». وسيسهم مشروع «سميسمة» في توسيع المنتجعات الشاطئية في قطر، إذ من المتوقع تحتوي المدينة على 39 ألف غرفة فندقية، لكن 10% منها فقط على شاطئ البحر.