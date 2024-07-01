التقى ممثلو الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) مؤخرا مع سفير مالطا لدى دولة الكويت البروفيسور جورج سعيد زاميت، إضافة إلى عدد من ممثلي جامعة مالطا، إذ هدف هذا اللقاء إلى مناقشة فرص التعاون الأكاديمي، مما يعزز مهمة الجامعة المتمثلة في تعزيز التبادل الطلابي العالمي من خلال البرامج الدولية المختلفة. واستكشف ممثلو الجامعتين عددا من المبادرات لتزويد الطلبة بفرص تطوير المهارات الأكاديمية والمهنية والشخصية، كما ركزت المناقشات على تسهيل فرص التبادل الأكاديمي وتعزيز التنوع الثقافي، إذ تهدف هذه الشراكات إلى إعداد طلبة قادرين على التكيف مع مختلف التغيرات في العالم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في بيئات مهنية متنوعة.



وحضر اللقاء رئيسة الجامعة د. روضة عواد، ومديرة مكتب شؤون الخريجين والتطويرالمهني والبرامج الدولية عبير التنير، ومنسقة البرامج الدولية لارا جدايل، بالإضافة إلى مرشد الطلبة في جامعة مالطا جيك غريتش، ومستشار رئيس جامعة مالطا لطلبة الطب الدوليين د.كريستيان زاميت، ومديرة المكتب الدولي بجامعة مالطا ستيفانيا أجيس فابري، وممثل رئيس الجامعة للتنمية الدولية وضمان الجودة في جامعة مالطا البروفيسور فرانك بيزينا.