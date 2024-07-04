هنأت جمعية الإصلاح الاجتماعي القيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد 1446هـ. ودعا رئيس مجلس إدارة الجمعية د.خالد المذكور أن يكون العام الهجري الجديد مفتاحا إلى مزيد من وحدة الصف والتعاون والتآخي بين فئات المجتمع الكويتي، اقتداء بمجتمع التآخي الذي أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وهو من أهم دروس الهجرة النبوية الملهمة للأجيال.



وأضاف: نسأل المولى عز وجل أن يكون العام الهجري الجديد حافلا بالتنمية والنماء لبلدنا الحبيب الكويت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد. وتابع: في مطلع هذا العام الهجري الجديد 1446هـ يحدونا الأمل بتفريج كربة أهل غزة ونصرتهم على عدوهم.