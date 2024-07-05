عاطف رمضان



أكد مدير الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي ان الهيئة بدأت تشغيل نظام «سكادا» الحديث، والذي يتولى متابعة وتشغيل محطات رفع المياه في الأنفاق بشكل مستمر، كجزء من استعداداتها المبكرة لموسم الأمطار.



وقال العصيمي في تصريح لـ «الأنباء» إن نظام «سكادا» متخصص في مراقبة وتشغيل مضخات رفع المياه داخل الأنفاق، حيث يتيح التحكم الشامل من خلال غرفة التحكم ونظام الدخول المتقدم، موضحا أن النظام يتضمن أيضا كاميرات لمراقبة وضع الأنفاق بشكل لحظي، ما يضمن استجابة فورية وفعالة لأي تطورات.



ولفت إلى ان النظام الجديد يشمل تقنيات متقدمة تمكن من الإدارة الذكية للمياه والتخفيف من آثار تجمعها، مما يعزز السلامة المرورية ويحد من المخاطر المحتملة الناجمة عن الفيضانات، كما يتيح إمكانية التنبؤ بالمشاكل المحتملة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك بفضل التكنولوجيا الحديثة التي تعتمد على تحليل البيانات الفورية والمستمرة، حيث تأتي الخطوة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الهيئة مع تزايد كميات الأمطار في موسم الشتاء وتأثيرها على البنية التحتية.



وتوقع أن يسهم نظام «سكادا» في تقليل الأضرار المحتملة وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة، بما يحقق مستويات أعلى من الخدمة والجودة، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تعزيز استعداداتها لموسم الأمطار من خلال تبني أحدث التقنيات العالمية للمساهمة في تحسين إدارة المياه وتقليل التأثيرات السلبية على الطرق.