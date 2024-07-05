عبدالكريم العبدالله



أعلن وكيل وزارة الصحة الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د. عبدالرحمن المطيري أن نسب النجاح في الاختبارات الخاصة بالأطباء الملتحقين بالسنة الأولى في 23 برنامجا تخصصيا وعددهم 357 طبيبا وطبيبة بلغت 95 %. وقال المطيري في تصريح صحافي أمس الخميس إن وزير الصحة د. أحمد العوضي اعتمد النتائج وهنأ جميع الأطباء الناجحين، مثمنا جهود القائمين على المعهد ومديري البرامج التخصصية والقائمين على الإشراف والتدريب للأطباء الملتحقين بالبرامج التخصصية.



يذكر أن مجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية في اجتماعه الـ72 المنعقد في ديسمبر 2022 قرر استحداث امتحان (MCQ) للأطباء الملتحقين بالسنة الأولى في البرامج التخصصية وذلك للحفاظ على المستوى العلمي للأطباء والذي ينعكس بدوره إيجابا على جودة ومستوى الخدمة المقدمة بالمؤسسات الصحية في البلاد.