مع دعوة الحكومة السورية جميع حاملي البطاقة الإلكترونية «البطاقة الذكية» إلى فتح حسابات مصرفية لتحويل مبالغ الدعم النقدي إليها، شهدت المصارف الخاصة والعامة تكاليف متفاوتة لفتح الحساب والمبالغ المطلوبة بحد أدنى للإيداع.



وبين تقرير لموقع «أثر برس» المقرب من السلطة، أن تكلفة فتح الحساب المصرفي ومبالغ الإيداع تتراوح بين 11 ألفا و100 ألف ليرة قابلة للزيادة بحسب نوع الخدمات المطلوبة.



وبين التقرير مثلا أن تكلفة فتح حساب في المصرف الزراعي التعاوني هي 11900 ليرة، ويتم إيداع مبلغ 10 آلاف ليرة كحد أدنى، وفق مصدر في المصرف. أما تكلفة فتح الحساب في المصرف الصناعي 11500 ليرة، ويجب وضع مبلغ 10 آلاف ليرة إيداع، وفي حال طلب العميل بطاقة إلكترونية فسعرها 15 ألف ليرة.



وفي المصارف الخاصة، أوضح مصدر في بنك الشرق لـ «أثر» أن تكلفة فتح حساب لأي شخص 10 آلاف ليرة ومبلغ الإيداع متعلق برغبة العميل فهو يستطيع وضع المبلغ الذي يريده لأنه خاص به، وفي حال يريد الشخص بطاقة بنكية فتكون تكلفتها 40 ألف ليرة إذا كان الحد الأعلى للسحب منها 300 ألف ليرة، أما إذا كان الحد الأعلى للسحب 500 ألف ليرة تكون تكلفة البطاقة 50 ألف ليرة.



وفي بنك سورية والمهجر، تكلفة فتح الحساب 40 ألف ليرة ومبلغ الإيداع بحسب رغبة العميل. وأكد موظف في بنك البركة بسحب الموقع، أن كلفة فتح حساب مع العمولة 100 ألف ليرة لكل صاحب بطاقة ذكية يتضمن مبلغ الإيداع. وذكر موظف آخر من بنك سوريا الدولي الإسلامي لـ «أثر» أنه يمكن لأي شخص فتح حساب عن طريق التسجيل الرقمي الإلكتروني من خلال الدخول إلى رابط البنك وإدخال البيانات المطلوبة ثم انتظار «الدور» بسبب الضغط على البنك ويتم تفعيل الحساب خلال 72 ساعة.