أعلنت شركة «كنتكو»، إحدى الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في منطقة الخليج والشريك الموثوق في تحويل رؤى الأعمال إلى واقع رقمي في الكويت، وشركة جونسون كونترولز المتخصصة في حلول المباني الذكية والتكنولوجيا المستدامة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية والتي تمثل علامة فارقة في التعاون بين الشركتين، ومن المتوقع أن تحقق هذه الشراكة تغييرات جذرية في قطاع المباني الذكية في الكويت.



وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من منصة «OpenBlue» لحلول المباني الذكية المتقدمة من جونسون كونترولز، وهو مخطط المستقبل للمباني الذكية، وتحويل المباني من كيانات ثابتة إلى أصول ذكية واستراتيجية. وOpenBlue هو نظام شامل من التقنيات المتصلة التي تدمج البيانات من مصادر متعددة لتوفير رؤية موحدة لحالة التكنولوجيا التشغيلية للمباني، لا تقوم هذه المنصة بتتبع العمليات وتحليلها فحسب، بل تقدم أيضا توصيات قابلة للتنفيذ وتنفذ الأوامر تلقائيا لضمان الأداء الأمثل للمبنى.



وأكدت رهام فؤاد الغانم رئيسة مجلس إدارة «كنتكو» ان الاتفاقية متوافقة مع الأهداف الإستراتيجية لـ «كنتكو»، حيث يمثل هذا التعاون التزامنا بتقديم حلول رقمية وتكنولوجية متقدمة. من خلال الشراكة مع جونسون كونترولز، نحن مستعدون لتحويل صناعة المباني الذكية في الكويت. تركيزنا على تطوير البنية التحتية الذكية ودمج أحدث التقنيات سيقود إلى تحقيق تقدم كبير، بما يعود بالنفع على عملائنا والمجتمع بأسره.



وأضافت أن «كنتكو» هي أول شركة في المنطقة توقع هذه الاتفاقية مع شركة «جونسون كونترولز» لتقديم وتوزيع وتصدير خدمات تكنولوجيا المباني والمدن الذكية إلى المنطقة، وذلك لتلبية التطور العمراني والتحول إلى الاقتصاد الأخضر القائم على الاستدامة وحماية المناخ والبيئة، موضحة أن الخدمات الجديدة ستساعد الكويت في تسريع هذا التحول، مع الإمكانات والحلول الذكية التي تقدمها لإدارة وترشيد استخدامات الطاقة في المباني والمدن.



وتابعت الغانم: تحرص «كنتكو» على تقديم أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وخدمات الاتصالات الذكية إلى جميع قطاعات الدولة مع توطيد علاقات الأعمال مع الشركاء الرئيسيين وتأسيس شراكات إستراتيجية جديدة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.



من جانبه، قال خالد سامي الرئيس التنفيذي لـ «كنتكو»: متحمسون للشراكة مع جونسون كونترولز، وسنطور وننفذ معا حلول البنية التحتية الذكية التي تعزز الكفاءة التشغيلية والاستدامة وتجربة المستخدم الشاملة. هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا لتحويل المباني التقليدية إلى بيئات ذكية وكفؤة ومستدامة التي تشكل طفرة في خدمات إدارة المباني والمدن عبر تقديم حلول البنية التحتية الذكية، وتطبيق تقنيات إنترنت الأشياء، مما يعزز التحكم الذكي لتوفير وترشيد الطاقة، مؤكدا أن هذه الخدمات ستكون عاملا رئيسيا في إدارة المباني والمشروعات خلال الفترة المقبلة في الكويت والمنطقة، لما توفره من حلول ذكية تسهم في التطور العمراني.



من جهته، قال محمد خالد، الرئيس والمدير العام للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة جونسون كونترولز: يمكننا تعاوننا مع شركة كنيتكو من تقديم منصة OpenBlue الحائزة على جوائز في الشرق الأوسط. فمن خلال الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول التكنولوجية المتقدمة، نعمل على تحويل البيئة المبنية في المنطقة من خلال إنشاء مبان أكثر ذكاء وصحة واستدامة. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة أخرى نحو مستقبل أكثر اخضرارا.