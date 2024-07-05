أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات اليوم الخميس حرص دولة الكويت على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي مع سنغافورة في جميع المجالات ومنها التعليم فيما يستعد البلدان للاحتفال بالذكرى الـ40 لإقامة العلاقات الديبلوماسية.



وقال السفير حيات في تصريح لـ «كونا» بعد ختام أعمال الجولة الأولى من المشاورات الثنائية على مستوى كبار المسؤولين في وزارتي خارجية دولة الكويت وجمهورية سنغافورة والتي عقدت أمس الأول الأربعاء إن البلدين أبديا ارتياحهما لتقارب وجهات النظر حول مختلف القضايا مع تأكيد استمرار التواصل والتعاون والتنسيق في هذا الصدد.



والتقى الوزير المعين لدى مكتب رئيس الوزراء والوزير الثاني في وزارة الخارجية ووزير التعليم في سنغافورة د. محمد عثمان السفير حيات بحضور سفير دولة الكويت لدى جمهورية سنغافورة أحمد الشريم.



واستعرض الجانبان نتائج أعمال الجولة الأولى من المشاورات الثنائية المثمرة وطبيعة العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما ناقشا أهم المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي.



ونقل السفير حيات تحيات وزير الخارجية عبدالله اليحيا وتطلعه لزيارة وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكرشنان إلى دولة الكويت العام القادم.