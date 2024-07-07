شهدت مخيمات النازحين شمال غربي سورية، خلال شهر يونيو الماضي، أوضاعا إنسانية صعبة، بما في ذلك حرائق تسببت بأضرار وإصابات بين النازحين، وأمراض جلدية وتنفسية، في حين تم تسجيل انخفاض في الاستجابة الشهرية في مختلف القطاعات.



وفي تقرير مراقبة حالة المخيمات في الشمال السوري، قال فريق «منسقو استجابة سوريا» إن 24 حريقا اندلع في مخيمات النازحين شمال غربي سورية، تضرر فيها 29 خيمة، وسجلت أربع إصابات، بينهم امرأة.



وأضاف التقرير أنه استمر تسجيل المزيد من المخيمات التي ظهرت بها الأمراض الجلدية والأمراض التنفسية نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وقلة المياه في المخيمات.



وقال التقرير إن نسبة الاستجابة الإنسانية الشهرية في مختلف القطاعات بلغت نسبة 47%، كنسبة وسطية من إجمالي عمليات الاستجابة، وبانخفاض 5% عن شهر مايو السابق.