القاهرة - هالة عمران



أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع على أجندة اهتماماتها الإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وكذلك زيادة المساحات الخضراء، وهناك تكليفات لجميع المحافظين بذلك، مشيرا إلى أن ذلك بناء على ما تم من مناقشات مع منظمات المجتمع المدني والإعلام وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمراكز البحثية، بحضور وزيرة البيئة.



جاء ذلك خلال جولة رئيس مجلس الوزراء التفقدية بمشروع حدائق تلال الفسطاط، في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمكونات المشروع، يرافقه كل من د.منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وم.شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ود.إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وم.خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ود.عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية.



وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أهمية مشروع حدائق تلال الفسطاط، بوصفه أحد المشروعات المحورية، لاسيما أنه عند الصعود أعلى هذه التلال يمكن رؤية لوحة فنية غاية في الجمال تضم معظم معالم القاهرة التاريخية.



وقال رئيس الوزراء إن المرحلة الحالية ستشهد بشكل عاجل طرح تشغيل بعض مكونات المشروع أمام الشركات، بما يسهم في تحقيق عوائد يمكن استغلالها في استكمال المشروع، مشيرا إلى أن المنطقة الاستثمارية جاهزة لتشغيل الكثير من المكونات مثل المطاعم.



وأشاد د.مصطفى بنشر الكثير من المساحات الخضراء بالمشروع، مؤكدا أن هذا أمر إيجابي يؤكد أن العمل في المشروع يمضي على قدم وساق، لكنه في الوقت نفسه أكد ضرورة العمل بوتيرة متسارعة من أجل زيادة هذه المساحات الخضراء بمعدل أكبر مع الحرص على الحفاظ على استدامة هذه المساحات طوال فترة تنفيذ المشروع، وكذلك العمل على استدامة أعمال الصيانة لما تم تنفيذه حتى الآن ولحين اكتمال المشروع بصورته النهائية.



وأكد أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة بناء على مخطط للزراعة يراعي الشكل الجمالي مع وضع آليات لاختيار أنواع الأشجار والتنفيذ والمتابعة والصيانة على مستوى المحافظات والمجتمعات العمرانية، على أن يتم التنفيذ بالمشاركة الكاملة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمراكز البحثية. بدوره، تعهد م.شريف الشربيني، وزير الإسكان، بتسريع وتيرة معدلات التنفيذ بالمشروع، مؤكدا أن هذا المشروع يأتي ضمن الأولويات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة.