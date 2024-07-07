أشار تقرير الشال الأسبوعي إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 1/1/2024 إلى 30/6/2024»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقا لجنسية وفئة المتداولين.



وأفاد التقرير بأن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 59.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (41.4% للفترة ذاتها 2023) و58.9% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (40.8% للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 3.955 مليارات دينار في حين باع أسهما بقيمة 3.917 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء وبنحو 38.083 مليون دينار.



وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى ارتفاع أيضا، إذ استحوذ على 36.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (30.5% للفترة ذاتها 2023) و36.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (30.9% للفترة ذاتها 2023). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 2.450 مليار دينار، بينما اشتروا أسهما بقيمة 2.405 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الوحيدون بيعا وبنحو 44.679 مليون دينار.



وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (22.7% للفترة ذاتها 2023) و3.6% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (23.5% للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 244.493 مليون دينار في حين باع أسهما بقيمة 241.945 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته شراء وبنحو 2.549 مليون دينار.



وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضا، فقد استحوذ على 0.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (5.0% للفترة ذاتها 2023) و0.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (5.2% للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 45.081 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 41.034 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته شراء وبنحو 4.047 ملايين دينار.



ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 5.466 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 82.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (80.6% للفترة ذاتها 2023)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 5.455 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 82.0% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (82.2% للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا بنحو 11.972 مليون دينار.



وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 16.1% (15.1% للفترة ذاتها 2023) واشتروا ما قيمته 1.073 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المباعة نحو 1.016 مليار دينار أي ما نسبته 15.3% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (14.8% للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراء بنحو 57.675 مليون دينار.



وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المباعة نحو 2.5% (4.6% للفترة ذاتها 2023) أي ما قيمته 167.073 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 1.8% (2.7% للفترة ذاتها 2023) أي ما قيمته 121.371 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا وبنحو 45.703 مليون دينار.