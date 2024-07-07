مريم بندق



أفادت مصادر لـ «الأنباء» بأن وزارة التربية طلبت بصفة الاستعجال من ديوان الخدمة المدنية آلية تسكين 346 موظفا منقولين من الأمانة العامة لشؤون المحافظات، لتمكين الوزارة من إصدار قرارات التعيين لهم.

وأوضحت وزارة التربية لديوان الخدمة المدنية أن هؤلاء الموظفين لا توجد لهم تقاويم كفاءة طوال سنوات الخدمة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات، مستفسرة: على أي درجة ستكون قرارات تعيينهم؟ وشددت الوزارة في طلبها بتاريخ 23 يونيو الماضي على ضرورة إعطاء الموضوع صفة الأهمية حتى يتمكن القطاع المعني من عمل اللازم بشأنهم.

وبينت المصادر أنه بناء على كتاب وزارة التربية لم يتم حتى الآن تسكين الموظفين على الدرجة المالية والمسمى الوظيفي ولم يتم إنهاء إجراءات نقلهم وهذه الإجراءات ضرورية لصرف الرواتب.

يذكر أن الديوان أتم إجراءات توزيع موظفي المجلس الأعلى لشؤون المحافظات والأمانة العامة للمجلس على الجهات الحكومية ومنها وزارة التربية يوم الأحد 2 يونيو الماضي.