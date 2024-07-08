عاطف رمضان



كشف مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري عن أن إجمالي عدد المخالفات التي ضبطتها الإدارة خلال فترة 3 أشهر، من 20 مارس الماضي إلى 25 يونيو بلغ 1906 مخالفات.



وأوضح الأنصاري، في تصريح لـ «الأنباء»، أن عدد الجولات التفتيشية بلغت 1459 جولة خلال هذه الفترة قام بها مفتشو الوزارة على الأسواق المحلية في مختلف محافظات الكويت. وتنوعت المخالفات بين الغش التجاري، المخالفات المتعلقة بالتراخيص التجارية، الأسعار، السلع المقلدة، السلع المدعومة من الدولة، وخدمات تأجير السيارات.



كما أكد أن الوزارة وضعت خطة لزيادة عدد المفتشين والمفتشات خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وقد تم تدريب 122 مفتشا ومفتشة، تمهيدا لتعيينهم ضمن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قريبا.



وأفاد الأنصاري بأن الوزارة تنسق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لإقامة دورات تدريبية لمساعد مفتش لحملة الشهادة الثانوية العامة، حيث تستمر هذه الدورات لمدة سنة، وذلك لتحقيق رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير قطاع الرقابة وتزويده بكوادر بشرية مدربة. ومن المتوقع تعيين 57 مفتشا ومفتشة في قطاع الرقابة في سبتمبر المقبل.



وأشار إلى أن فريق المفتشين في الطوارئ بالوزارة يعمل خلال العطلات، حيث تستقبل فرق الطوارئ شكاوى المستهلكين في جميع محافظات الكويت. كما أن لدى الوزارة فريقا من المفتشات اللاتي يقمن بتكثيف الجولات على الصالونات النسائية للتحقق من الأسعار وبلد منشأ المنتجات وتواريخ صلاحيتها، وقد تم ضبط منتجات مغشوشة وإعداد محاضر ضبط وتحويل أصحابها إلى النيابة التجارية لتطبيق القانون بحق المخالفين.



وأكد الأنصاري أن مفتشي الوزارة يقومون بجولات تفتيشية على الأسواق المحلية في جميع المحافظات لمراقبة المنتجات، بما في ذلك أسواق الملابس، المفروشات، الإكسسوارات، العطورات، الحلويات، ألعاب الأطفال، المواد الغذائية، المطاعم، والعصائر، مشيرا إلى حرص الوزارة على مراقبة المنتجات المقلدة وضبطها، وإعداد محاضر ضبط للمخالفين.



وختم الأنصاري بالقول إن الوزارة تراقب المنتجات المقلدة بصرامة وتقوم بإعداد محاضر ضبط للمخالفين، مؤكدا على التزام الوزارة بتعزيز جهودها لضمان حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.