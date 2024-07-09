

احتفت مجلة العربي أمس بالفنان الراحل عبدالعزيز ارتي من خلال إقامة معرض فني لرسوماته المنشورة في المجلة وذلك ضمن فعاليات «مهرجان صيفي ثقافي 16» الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



وتضمن معرض «عبدالعزيز ارتي.. الفنان الحر» الذي يستمر ثلاثة أيام في جمعية الخريجين أكثر من 50 لوحة كاريكاتير لرسوماته التي صاحبت المقالات المنشورة في مجلة العربي في فترات سابقة.



وقال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. محمد الجسار في تصريح صحافي عقب افتتاحه المعرض إن المجلس يفتخر بفنانيه المشهورين والمميزين في الوطن العربي، مشيرا إلى دور الفنان الراحل ارتي الذي كان له دور في إثراء الثقافة العربية من خلاته فنه المتنوع ورسوماته.



وأشار الجسار إلى حرص المجلس الوطني للثقافة على إبراز دور الفن والفنانين من خلال مهرجاناته وفعالياته المتنوعة والتي تعطي صورة واضحة عن الكويت بأنها أحد أهم المراكز الثقافية في الوطن العربي.



من جهتها، قالت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس عائشة المحمود في تصريح مماثل إن «المعرض يمثل تاريخا لكل المراحل السياسية والفكرية التي مر بها العالم العربي» مؤكدة أن الفنان الراحل أحد الرموز المهمة التي تحتفي وتفتخر بها مجلة العربي.



وبينت المحمود أن الفنان الراحل ارتي عاصر مجلة العربي في فترات تاريخية مهمة وعاصر تقلبات فكرية واجتماعية بدت واضحة عبر لوحاته ورسوماته التي قدمها.



من جانبه، قال رئيس تحرير «العربي» ورئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين إبراهيم المليفي في تصريح مماثل إن المجلة تحرص في كل مهرجان على تقديم الجديد، وفي هذه الدورة اختارت أن تعرف الجمهور برسومات الفنان الراحل عبدالعزيز ارتي التي كانت لها نصيب في صفحات المجلة.



وأضاف المليفي أن الفنان الراحل ارتي تميز بتنوع المدارس ورسم جميع أنواع الفنون بريشته المرنة الا ان المعرض اختص برسوماته الكاريكاتيرية المنشورة في مجلة العربي والتي صاحبت مقالات متنوعة عبر عنها برسمة اختصرت الكثير من الكلمات.