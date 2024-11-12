أكد المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) في بيان صحافي، أن مسابقة الكويت المدرسية السنوية الثامنة عشرة في الروبوت للعام الدراسي 2024- 2025، التي تقام تحت عنوان (روبوت ترشيد استهلاك الطاقة) وينظمها المكتب بالتعاون مع التوجيه الفني العام للحاسوب، وتقام تصفياتها النهائية 18فبراير المقبل لطلبة وطالبات المرحلة المتوسطة بمدارس وزارة التربية.



وبهذا الخصوص، أقام مكتب ملست أسيا دورة التدريبية للمعلمين والمعلمات في الروبوت لمدة يومين حضرها 20 معلما ومعلمة تم ترشيحهم من مختلف المناطق التعليمية، وكانت الدورة عبارة عن تطبيق عملي لحقيبة الروبوت التعليمية، تعرف فيها الحضور على مكونات الحقيبة الإلكترونية من معالج ومحركات وحساسات ومكونات الميكانيكية من مختلف القطع.



وشمل اليوم الأول تركيب الروبوت ومعايرة القطع الإلكترونية، فيما تميز اليوم الثاني باستعمال البرمجة وتطبيقها على الروبوت والقيام بعمل عدة تجارب وتطبيقات عملية على الروبوت تكللت بالنجاح، وتم اختتام الدورة بتنظيم مسابقة مصغرة (روبوت تتبع الخط) بين الحضور.



ولفت مكتب ملست آسيا، إلى أنه عقد وبالتعاون مع وزارة التربية ممثلة بالتوجيه الفني العام للحاسوب، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، لقاء تعريفيا عن المسابقة، كخطوة أولى للاستعداد والتهيئة للمسابقة على مستوى دولة الكويت، حضر اللقاء 35 معلما ومعلمة من المرحلة المتوسطة للبنين والبنات يمثلون مختلف المحافظات، وتم تقديم عرض حول برامج وأنشطة المنظمة العالمية ملست، تلا ذلك عرض تقرير مصور عن مسابقة الروبوت الـ 17 للعام الماضي، والتي كانت بعنوان (روبوت الزراعة المائية)، كما قدم المهندس زهير بولكور شرحا تفصيليا عن نظام المسابقة لهذا العام، وشروطها والمهام المطلوب إنجازها من المتسابقين حول برمجة وتصميم الروبوت EV3. وفي ختام اللقاء تم تسليم كل مدرسة حلبة المسابقة والأدوات اللازمة لبدء الاستعداد للمسابقة.