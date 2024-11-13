كشف رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية صالح كيشور عن انخفاض مدة انتظار الشاحنات والسيارات السورية التي تعبر الحدود السورية ـ الأردنية عبر معبر نصيب.



وقال كيشور لموقع «أثر» إن المدة التي كانت تنتظرها الشاحنات انخفضت لنحو يومين أو ثلاثة على الأكثر بعد أن كانت تتراوح سابقا بين 12 و15 يوما.



وأضاف أنه قد تمت الموافقة على تمديد افتتاح المعبر ساعتين إضافيتين، ليصبح موعد الافتتاح من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، مبينا أن هذه التسهيلات جاءت بعد الاجتماعات الوزارية والمباحثات بين المعنيين في سورية والأردن.



يذكر أن عدد الشاحنات السورية العاملة على خطوط الشحن الخارجي نحو 27 ألف شاحنة، تنتظر جميعها فتح المعابر جميعها عبر الحدود لتعود إلى عملها المعتاد سابقا وفقا لما قاله كيشور لـ «أثر».



كما يشار إلى أن وفدا وزاريا ضم وزراء الداخلية اللواء محمد الرحمون، والنقل م.زهير خزيم، والإدارة المحلية والبيئة م.لؤي خريطة، والمالية د.رياض عبدالرؤوف، عقد بتاريخ 29 أكتوبر اجتماعا مع المعنيين في معبر نصيب، وتم بحث مشكلات عدة تتعلق بطول المدة الزمنية في تصريف الـ 100 دولار (أو ما يعادلها من العملات الأجنبية) للقادمين ومشكلات تتعلق بالشحن والترانزيت والطاقة الاستيعابية للمعبر.