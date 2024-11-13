تضافر كل الجهود الهادفة إلى تطوير الأداء والمهارات التفاوضية لتحقيق الإنجازات والأهداف المنوطة باتفاقيات تغير المناخ على المستوى الدولي

مواجهة التحديات وتنمية الطاقات الشبابية لتلبية الآمال والتطلعات ووضع الحلول العملية لكل القضايا بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع



انطلقت القمة العالمية للعمل المناخي في باكو عاصمة أذربيجان بمشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.



وقالت وكالة أنباء أذربيجان (أذرتاج) إن رئيس أذربيجان إلهام علييف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحبا بالحاضرين من رؤساء الدول والحكومات، فضلا عن رؤساء الوفود المشاركة في القمة.



هذا والتقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، والوفد المرافق الفريق التفاوضي الكويتي لاتفاقية تغير المناخ على هامش القمة العالمية للعمل المناخي COP29 المقامة بالعاصمة باكو في جمهورية أذربيجان.



هذا وأكد سموه حرص القيادة السياسية للاطلاع على جهود الفريق التفاوضي الكويتي ومتابعة أعمالهم وزيارتهم خلال فعاليات وأحداث القمة، كما زودهم سموه بتوجيهاته السامية وخبراته التفاوضية التي عكست وضع مصلحة الوطن دائما فوق كل اعتبار، مؤكدا في الوقت ذاته اهمية تضافر كل الجهود الهادفة إلى تطوير الأداء والمهارات التفاوضية لتحقيق الإنجازات والأهداف المنوطة باتفاقيات تغير المناخ على المستوى الدولي وذلك للسير على طريق مواجهة التحديات وتنمية الطاقات الشبابية بدولة الكويت لتلبية الآمال والتطلعات ووضع الحلول العملية لكل القضايا بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد لرفع راية الوطن العزيز.



الى ذلك، التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة.



هذا وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه.



كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط دولة الكويت وجمهورية أذربيجان الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة.



هذا وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اليه.



كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط دولة الكويت وجمهورية كازاخستان الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أخاه صاحب السمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.



هذا وقد حمله سموه في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتحياته إلى أخيهما صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.



كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات بما يخدم مصالح العمل العربي المشترك بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود الصديقة.



هذا وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه.



كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط دولة الكويت وجمهورية الجبل الأسود الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



حضر اللقاءات وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب.