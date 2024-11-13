أكد المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني أن تكريم المبدعين الكويتيين الحاصلين على براءات اختراع عالمية ينطلق من حرص المركز على رعاية المتميزين والموهوبين من أبناء الوطن واستثمار إبداعاتهم في شتى الميادين والمجالات ووصولا إلى المحافل الدولية.



وقال الديحاني في تصريح صحافي خلال تكريمه المخترعين الكويتيين د.خلود حمد النجار ود.سلطان الشريف لحصولهما على براءتي اختراع من المكتب الأميركي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، إن المركز ملتزم تماما بتوفير البيئة والمناخ الملائمين للمبدعين الكويتيين بما من شأنه احتضانهم وإبراز تميزهم ومواهبهم وإبداعاتهم وتنميتها وإتاحة الفرص المناسبة لتحويل أفكارهم إلى إبداعات ملموسة.



وأعرب عن التقدير والفخر باختراعي النجار والشريف وما شكلاه من إضافة واعدة ومشرفة لميدان الاختراع والمخترعين في الكويت والعالم ولقافلة المخترعين الكويتيين الذين يثبتون يوما بعد آخر جدارتهم ومواهبهم المتقدة ومقدرتهم الفائقة على الإبداع ورفع اسم وطنهم عاليا في كل المحافل العلمية والتكنولوجية والطبية والصناعية وغيرها وتحقيق الفائدة للبشرية.



وأشار إلى أن المركز فتح باب تسجيل براءات الاختراع في شهر سبتمبر الماضي أمام المخترعين الشباب والمهتمين الكويتيين انطلاقا من حرصه على مواكبة تطورات دعم الابتكارات وتسجيل براءات الاختراع بالتعاون مع كبريات المؤسسات القانونية والإرشادية الإقليمية والعالمية والتزاما برسالة المركز في دعم أصحاب الابتكارات والاختراعات وتسجيلها، وتوثيقها محليا، وإقليميا وعالميا.



يذكر أن اختراع النجار الحاصل على براءة اختراع عبارة عن سوار مطاطي قابل للإزالة لجهاز قاطع الجبيرة وهو على شكل لسان في المنتصف مصنوع من المطاط المرن، ويمكن تثبيته بسهولة حول القاطع الجبيري من خلال مرور اللسان تحت الشفرة لحماية الجلد أثناء قطع الجبيرة. أما اختراع الشريف الحاصل أيضا على براءة اختراع من المكتب الأميركي عن المبادلات الحرارية واسمه Shell-and-tube heat exchanger with semicylindrical tubes حيث تتكون المبادلات الحرارية التقليدية من وعاء رئيسي يحتوي على أنابيب دائرية تستخدم للتسخين والتبريد في المنشآت الصناعية والنفطية منذ عقود.