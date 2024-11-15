تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتعزيز سياسة الباب المفتوح



عبدالعزيز الفضلي



أكد وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي المضي قدما في مسيرة الإصلاح التعليمي والإداري بالوزارة وتنفيذ الخطط التنموية الطموحة بمـا يحقــق التطلعات المستقبلية للدولة.



جاء ذلك وفق بيان صحافي لـ«التربية» في حسابها الرسمي على منصة (إكس) خلال لقاء الوزير الطبطبائي مع مديري ومديرات مرحلة رياض الأطفال استمع خلاله إلى آليات سير العمل في هذه المرحلة وناقش أبرز التحديات والقضايا التي تواجه بيئة العمل فيها.



وأعرب وزير التربية عن بالغ شكره وعميق امتنانه لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله على الثقة الغالية التي منحت له بتكليفه بتولي حقيبة وزارة التربية.



وشدد الوزير م. سيد جلال الطبطبائي على أن هذه الأمانة الوطنية تفرض عليه العمل بإخلاص وتفان لخدمة الكويت وشعبها، والمضي قدما في مسيرة الإصلاح التعليمي والإداري بوزارة التربية، وتنفيذ الخطط التنموية الطموحة بما يحقق تطلعات الدولة المستقبلية.



وأكد الوزير الطبطبائي حرصه على الالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الحكيمة في الاستجابة لاحتياجات المواطنين، والاستماع لمتطلباتهم، وتعزيز سياسة الباب المفتوح والتواصل المباشر مع العاملين في الميدان التربوي.



وأوضح الطبطبائي أنه تماشيا مع ما سبق، حرص على عقد لقاءات حوار مفتوحة مع ممثلين من الميدان التربوي من مديري ومديرات مختلف المراحل التعليمية في التعليم العام، والتعليم الديني، والمدارس العربية للتعليم الخاص، بدءا من مرحلة التأسيس واللبنة الأساسية لبناء شخصية الطالب في مرحلة رياض الأطفال، مرورا بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ووصولا إلى المرحلة الثانوية، وذلك لتلمس الاحتياجات الواقعية والوقوف عليها، ومن ثم تحديد الأولويات وترتيبها والعمل فورا على تنفيذها.



وأكد الوزير الطبطبائي في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالنظم واللوائح المدرسية المعمول بها، وأهمية توضيحها بشكل جيد لجميع العاملين وأولياء الأمور، ودعم جميع العاملين في قطاع التعليم بما يسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع جودة الأداء لصالح أبنائنا الطلاب.



ودعا الوزير جميع الحضور إلى المشاركة الفعالة في طرح الأفكار والمبادرات التي تسهم في تطوير الأداء المدرسي وتحقيق بيئة تعليمية محفزة وآمنة، مؤكدا أن وزارة التربية لن تدخر جهدا في توفير الموارد اللازمة لدعم المعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية بما يسهم في تعزيز كفاءة العملية التعليمية والارتقاء بها.



وفي إطار حرصه على استمرارية هذه المبادرة، أعلن الوزير الطبطبائي عن خطط لعقد لقاءات مماثلة مع جميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى مدارس التربية الخاصة، لضمان التواصل الشامل مع جميع العاملين في القطاع التعليمي، للتعرف على التحديات والمقترحات، واستعراض الحلول العملية التي من شأنها تحسين بيئة العمل التعليمية.