نظم فرع الروضة النسائي التابع للجنة التعريف بالإسلام مسابقة الأناشيد الإسلامية لدارسات الفصول الدراسية، وذلك ضمن أنشطة اللجنة لرعاية المهتديات الجدد غير الناطقات بالعربية.



وقالت رئيسة قسم الفصول الدراسية بالإدارة النسائية لطيفة السعيد إن المسابقة تأتي في إطار الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تقيمها اللجنة إثراء للوعي الديني لدى المهتديات وترسيخا لما يتمتعن به من طاقات إبداعية.



وأضافت السعيد أن المسابقة تعد وسيلة ممتعة ونافعة من وسائل اللجنة، لإتاحة الفرصة للمهتديات للمشاركة بمواهبهن في الإنشاد، مع الحرص على توجيه هذه المواهب نحو غرس القيم الإسلامية والتفاعل مع قضايا الأمة، موضحة أن قسم الفصول الدراسية حرص خلال المسابقة على انتقاء نخبة من الأناشيد التي تعزز محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به.