شاركت جمعية المياه الكويتية، ممثلة بالمستشار الفني ورئيس لجنة الاستدامة، م.هبة عباس، في الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للمؤتمر العالمي الثاني للمياه والطاقة وتغير المناخ، المزمع عقده في مملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير 2025، بمشاركة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، وترأس الاجتماع فيحان محمد الفيحاني، القائم بأعمال وكيل وزارة النفط والبيئة، بحضور أعضاء اللجنة من كبار المسؤولين من مختلف مؤسسات المياه والطاقة. وأكد د.صالح المزيني، رئيس جمعية المياه الكويتية، على أهمية التكنولوجيا والابتكار في إدارة المياه، مشيرا إلى الدور المتزايد للتقنيات الذكية مثل أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد، موضحا أن الاعتماد على المصادر غير التقليدية مثل تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف أصبح ضرورة ملحة في ظل التغير ال aمناخي وتزايد احتياجات المياه، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل على وضع استراتيجيات مستدامة لتحسين إدارة المياه وزيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد استخدام المياه.



من جانبها، أكدت م.هبة عباس على أن اقتصاد المياه من العوامل الأساسية لضمان الأمن المائي في منطقة الخليج، التي تواجه تحديات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية والزيادة السكانية، لافتة إلى أن استراتيجيات إدارة المياه المستدامة، مثل تحلية المياه وإعادة استخدامها، تساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للموارد المائية في المنطقة، وشددت على أهمية توجيه الاستثمارات نحو التقنيات المبتكرة مثل المياه الذكية وإدارة الطلب لضمان توزيع فعال وعادل للمياه.



واختتمت م.عباس بتأكيدها أن المشاركة في اللجنة الاستشارية للفعاليات العالمية تتيح فرصة تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات المياه والطاقة والتغير المناخي، مما يساهم في تطوير استراتيجيات مستدامة وتعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية، خاصة في مجال اقتصاد المياه، مما يدعم استدامة الموارد ويحقق الأمن المائي المنشود.