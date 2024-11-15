إهمال الصلاة



إذا عرفت الفتاة بعد فترة من الزواج إهمال زوجها للصلاة، وربما تركه لهذه العبادة، ماذا تفعل؟



٭ واجب عليها متى ما علمت أنه يتقاعس عن الصلاة أن تبادر لنصحه، ترغيبا وترهيبا، مع مخاطبة من له كلمة عليه، وإذا لم يستجب للنصح لاحقا فعليها أن تقطع في الأمر، ولا تستمر معه في الزواج إذا أصر على ترك الصلاة.



الصلاة قبل وقتها



ما حكم من صلى قبل دخول الوقت؟



٭ الصلاة لا تصح قبل وقتها، فمن صلى قبل الوقت، وكان متعمدا فصلاته باطلة، ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل فليس بآثم، وصلاته تكون نفلا، وعليه الإعادة.



تأخير الصلاة



ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟



٭ إذا كانت مفروضة في وقت معين فتأخيرها عن وقتها حرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت أوقات الصلاة، وهذا يقتضي وجوب فعلها في وقتها.



الغيبوبة



هل يقضي الصلاة من زال عقله بإغماء (غيبوبة)؟



٭ لا يقضي الصلاة من استمر به الإغماء حتى خرج وقتها.



زخرفة المساجد



بعض المسلمين يحرص على تزيين المساجد وزخرفتها عند بنائها، فهل هذا الفعل مشروع؟



٭ هذا مخالف للسنة النبوية، لأن زخرفة المساجد مشابهة لفعل الكفار، فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصاري». وقد أمر عمر رضي الله عنه ببناء المساجد، وقال لمن يبني: «أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر، أو تصفر، فتفتن الناس» أخرجه البخاري.



داخل حدود الحرم



من يسكن في المناطق البعيدة عن المسجد الحرام، مثل العزيزية، هل ينال الأجر؟



٭ نعم له الأجر بمائة ألف صلاة، لأنه داخل حدود الحرم.



الصلاة على السقط



هل يمكن الصلاة على السقط أو الطفل؟



٭ نعم، لحديث المغيرة رضي الله عنه مرفوعا: «والسقط يُصلى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة». وفي لفظ: «والطفل يُصلى عليه». رواه أبو داود.



التلفظ بالنية



ما حكم التلفظ بالنية للصلاة؟



٭ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ، أو حث الصحابة رضي الله عنهم على هذا قبل الصلاة.