كشفت البيانات المالية لمجموعة الخليج للتأمين عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، عن تحقيق صافي ربح بقيمة 22.1 مليون دينار، بربحية 77.84 فلسا للسهم الواحد، وذلك مقارنة بصافي ربح بقيمة 21.4 مليون دينار، وبربحية 75.46 فلسا للسهم الواحد عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 3.3%.



وبلغت حقوق المساهمين 240.6 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 236.3 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2023 بزيادة مقدارها 4.3 ملايين دينار كويتي ونسبتها 2%، في حين بلغت القيمة الدفترية للسهم في نهاية الأشهر التسعة من العام الحالي 845 فلسا، مقارنة بـ 833 فلسا كما في 31 ديسمبر 2023.



وبلغت قيمة إيرادات التأمين 678.6 مليون دينار، مقارنة بـ 604.7 ملايين دينار عن الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة مقدارها 73.9 مليون دينار ونسبتها 12.2%.



وبلغ ربح صافي الاستثمار بالإضافة إلى إيرادات الفوائد وحصة من أرباح شركات زميلة 43.7 مليون دينار عن الأشهر التسعة من العام 2024، بزيادة نسبتها 10%، ومقارنة بـ39.7 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام السابق.



وبلغ مجموع الأصول 1.2 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.18 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2023 بزيادة مقدارها 27 مليون دينار ونسبتها 2%.



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الحسن: «تعكس نتائج الأشهر التسعة من العام الحالي قوة مجموعة الخليج للتأمين ونموها المتواصل وسلامة تقديرها في اتخاذ المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها علاوة عن قدرتها على الحفاظ وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح».



وأضاف: «تتماشى النتائج المحققة مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها (مصر، الجزائر، تركيا، الأردن ومنطقة الخليج)، وذلك بتطوير وتنفيذ استراتيجيات تعتمد على التحول الرقمي على مستوى عملياتنا وقنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى التي تصب جميعها في تعزيز علامة GIG التجارية التي ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».



واختتم الحسن تصريحه، قائلا: «لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الثقة التي يضعها العملاء بإدارة المجموعة وخدماتها، وأيضا بفضل دعم المساهمين، لاسيما شركة فيرفاكس وأعضاء مجلس الإدارة، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعا بالشكر والتقدير، والشكر موصول أيضا لكل الجهات الرقابية بالكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي».