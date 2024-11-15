‎استضاف سفيرنا لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) نواف العنزي في مقر إقامته ببروكسل (بيت الكويت) لقاء مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وذلك بحضور عدد من السفراء الخليجيين والعرب المعتمدين في العاصمة البلجيكية.



‎وقد عبر السفير العنزي في بيان تلقته «كونا» اليوم الجمعة عن تقدير دولة الكويت لمواقف بوريل ودوره البارز والمشهود خلال فترة ولايته الممتدة منذ عام 2019 خصوصا فيما يتعلق بتطوير وتعزيز العلاقات الكويتية ـ الأوروبية من جهة والعلاقات الخليجية الأوروبية من جهة أخرى التي شهدت تطورا ملحوظا توج بانعقاد القمة التاريخية الأولى بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي التي أسست لمستقبل واعد للعلاقة فيما بينهما.



‎وأكد السفير العنزي أن بوريل يمثل صوت الحكمة والاعتدال على المستوى الدولي حيث تبنى موقفا متقدما في الدفاع عن السلم والاستقرار العالمي وحماية التعددية الدولية والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.



‎وأضاف أن دولة الكويت والاتحاد الأوروبي يتشاركان العديد من المواقف والمبادئ تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية وهو ما يتم التعبير عنه في العديد من الحوارات بين الجانبين بالإضافة إلى المحافل الدولية فضلا عن التزامهما التام بالمساهمة في حفظ الأمن والسلم الدوليين.



‎كما أكد السفير العنزي جاهزية دولة الكويت لرئاسة أعمال مجلس التعاون الخليجي بدءا من شهر ديسمبر المقبل وتطلعها للعمل عن قرب مع الاتحاد الأوروبي في سبيل ترجمة مخرجات القمة الخليجية - الأوروبية التي تناولت مختلف أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين.