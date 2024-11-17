عبدالكريم العبدالله



افتتح الوكيل المساعد لشؤون خدمات طب الأسنان د.أحمد أسد نيابة عن وزير الصحة د.أحمد العوضي مؤتمر الكويت الـ 24 لطب الأسنان بمشاركة 2000 طبيب ونظمته جمعية أطباء الأسنان الكويتية.



وقال د.أسد في كلمته إن المؤتمر يضم نخبة من الأطباء من مختلف الدول ويناقش محاور متعددة، منها طب الأسنان التجميلي والوقائي واستخدامات الليزر وجراحة الفم والفكين وأمراض اللثة، لافتا إلى أن جدول أعمال المؤتمر يعكس رؤية ثاقبة وتفهما للتحديات التي تواجه هذا التخصص مع التركيز على تبادل الخبرات وتفعيل بروتوكولات التعاون.



وفي تصريح للصحافيين، أكد د.أسد أن الوزارة خطت خطوات مهمة في تعزيز الخدمات الصحية الرقمية، حيث تم تفعيل الربط الإلكتروني لملفات المرضى بين المراكز الصحية والمستشفيات عبر نظام (PICS) في الرعاية الصحية الأولية، ونظام (HIS) في المستشفيات المتخصصة. ولفت إلى إنه في إطار التوسع في الخدمات تم تشغيل عيادات لطب الأسنان الليلي في مركز صباح الأحمد الصحي لخدمة المناطق المجاورة، مشيرا في الوقت ذاته إلى افتتاح مركز الجهراء التخصصي لعلاج أسنان الأطفال، الذي يضم 52 عيادة تقدم خدمات متكاملة للأطفال وإنشاء أقسام متكاملة لطب الأسنان في مراكز صحية أخرى، مثل مراكز صباح الأحمد والوفرة والمطلاع. وأفاد بأن خدمات طب الأسنان بدأت في التوسع سواء على مستوى مراكز الرعاية الأولية أو المراكز التخصصية أو على مستوى برامج الصحة المدرسية، مشيرا إلى أن هذه التوسعات التي بدأ القطاع يشهدها خلال السنة الأخيرة تأتي بناء على توجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزير الصحة حيث تم افتتاح سبعة مراكز صحية متكاملة لطب الأسنان.



من جانبه، قال رئيس جمعية طب الأسنان ورئيس المؤتمر د.محمد دشتي في كلمته إن المؤتمر الذي شهد تسجيل 2000 طبيب يستعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال طب الأسنان والعلاج الرقمي من خلال محاضرات يقدمها نخبة من الخبراء على مستوى العالم.



بدوره، قال رئيس اللجنة العلمية والأمين العام لجمعية أطباء الأسنان الكويتية د.إياد المقيط في كلمته إن المؤتمر يعد منصة مثالية لتبادل المعرفة والابتكارات الحديثة ويسلط الضوء على آخر التطورات في هذا المجال الحيوي، لافتا إلى أن طب الأسنان ليس مجرد علاج الأسنان والفم، بل هو ركيزة أساسية في تحسين الصحة العامة للفرد والمجتمع.