استقبل مدير عام بنك الائتمان الكويتي بالتكليف سلطان جاسم الدبوس في مكتبه الشيخة بيبي اليوسف رئيسة فريق شؤون إسكان المرأة المشكل بموجب قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية، حيث تضمنت مهام الفريق عمل أفضل التصورات فيما يتعلق بإسكان المرأة بما يحقق الأهداف المرجوة.



وشهدت الزيارة عرضا مرئيا قدمه المختصون في بنك الائتمان لمناقشة قانون المرأة وتعديلاته والاقتراحات المطروحة للتعديل عليه، حيث بلغ عدد المتقدمات 23355 متقدمة.



وأوضح الدبوس أن البنك عكف على إيجاد البدائل المتاحة لتعديل بعض مواد القانون والقوانين ذات الصلة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوجيهات وزير الدولة لشؤون الإسكان بما يتناسب مع اختصاصات البنك وقانون إنشائه لتحقيق العدالة بين المواطنين.



وأكد أن إدارة البنك تسعى الى تقديم أفضل خدمة للمرأة وتسهيل جميع الإجراءات للحصول على الخدمات بأيسر وأبسط السبل.



وفي ختام الزيارة شكر الدبوس الشيخة بيبي اليوسف على حرصها واهتمامها المستمر بهذا الملف.