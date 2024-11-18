كرّم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود د.خلود النجار لحصولها على براءة اختراع عن سوار مطاطي مانع للإصابات التي قد تحدث جراء شفرات القاطع الجبيري، وذلك من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات، مؤكدا خلال اللقاء أن المخترعين والموهوبين من الأجيال القادمة هم ثروة البلاد، وأن القيادة العليا لا تألو جهدا في تقديم الدعم اللامحدود لهم وتنمية مواهبهم وتشجيعهم لتقديم المزيد من الابتكارات والاختراعات بما يسهم في رفع مكانه الكويت بجميع المحافل والسعي إلى مواكبة التطور العالمي، متمنيا لها التوفيق والسداد ومستقبلا زاهرا في المجال البحثي والعلمي.



وفي ختام اللقاء، أعربت د.النجار عن سعادتها وشكرها على حفاوة الترحيب والتشجيع المستمر من الشيخ فيصل الحمود للمتميزين وللشباب كافة وللكوادر الوطنية في كل المجالات العلمية والثقافية والرياضية وغيرها، والذي يؤتي ثماره بتحقيق الإنجازات والتقدم في كل المجالات.