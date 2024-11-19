

أعلن بنك بوبيان أن خدمة eRent المميزة لعملائه من حساب الأعمال والشركات متاحة الآن عبر الانترنت 7/24، لتسهيل إدارة ممتلكاتهم العقارية والاستثمارية وتحصيل الإيجارات رقميا بسهولة في أي وقت.



وقال مساعد المدير العام لإدارة المصرفية للأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك زيد السعدون: «تأتي منصة eRent في إطار التزام بوبيان بمواكبة أحدث التطورات والابتكارات الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية التوسع والتحول الرقمي بهدف ترقية تجارب العملاء من حساب الأعمال والشركات وتزويدهم بالحلول الرقمية المبتكرة في مجال إدارة الممتلكات العقارية وتحصيل الإيجارات بأسلوب أكثر شمولا وأمانا وكفاءة».

وأوضح أن بنك بوبيان يسعى دائما إلى خلق قيمة مضافة لعملائه من مختلف الشرائح بما يضمن تلبية احتياجاتهم بأسلوب أكثر سهولة وأمانا ويفوق توقعاتهم في إدارة وتنمية أعمالهم بنجاح، موضحا أن خدمة eRent الرقمية الجديدة المخصصة لعملاء حساب الأعمال والشركات في البنك تعد منصة واحدة لمجموعة من الخدمات المدعومة بحلول رقمية مبتكرة في مجال إدارة الممتلكات العقارات وتحصيل الإيجارات والعديد من المعاملات المصرفية بسلاسة وسهولة في أي وقت.

وأضاف السعدون أن الخدمة تعتبر نظاما شاملا وحلا مبتكرا متاحا من خلال الخدمة المصرفية عبر الانترنت لقطاع الشركات لعدد غير محدود من العملاء لتسريع وتسهيل متابعة وتحصيل الإيجارات، كما تسهل على المستأجرين الدفع عبر الانترنت أو الهواتف الذكية كونها متاحة 7/24 بما يسهم في التقليل من مخاطر التحصيل النقدي.

وأكد أن خدمة eRent تتماشى تماما مع توجهات الفترة الحالية بضرورة التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية ودعم الدفع الرقمي والتقليل من مخاطر استخدام وتداول النقد، حيث يمكن استخدامها من خلال K-net أو التحويل الفوري من حساب عميل بوبيان إلى حساب بوبيان أيضا عبر خدمة ePay والخاصة بتحصيل المدفوعات رقميا والإيداع الفوري في حساب مالك العقار من عملاء البنك.



واستكمل بالقول: «تتيح الخدمة إعداد التقارير الحسابية وإدارة النفقات، تلقي إخطارات فورية عن المبالغ المودعة بالحساب ومتابعة الصيانة والعقود، بالإضافة إلى تلقي إيصالات بالدفع من خلال خدمة الرسائل القصيرة SMS مؤكدا أن هذه الباقة من الحلول والخدمات المصرفية تعكس النهج المستمر لتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية وتقديم الأفضل في مجال الدفع الرقمي في بوبيان».

وأشار السعدون إلى أن توافر الخدمة ضمن سلسلة حلول بوبيان إنما يدعم أهم ركائزه الأساسية نحو تطبيق سياسة التحول الرقمي والقائمة على تعزيز النمو الرقمي والشمول المالي والتشجيع على تطبيق التكنولوجيا المالية والابتكار المالي القائم على أعلى المواصفات والمعايير الأمنية، سواء عملاء البنك من الشركات أو عملاؤهم الذين يقومون بالدفع في مختلف قطاعات الأعمال.



وأكد أن بنك بوبيان يواصل تقوية علاقاته بعملائه من رواد الأعمال باعتباره بنك الشباب الأول لتقديم مستوى مميز من الخدمات وذلك من خلال تقديم مجموعة من الحلول والخدمات القائمة على جانبي الإبداع والابتكار، وهو ما ترتكز عليه أهداف قطاع الخدمات المصرفية للأعمال منذ التأسيس، حيث استطاع إثبات ريادته نحو توفير الدعم المالي والاستشاري لدعم أفكار أصحاب المشاريع وتمكينهم من تطبيقها على أرض الواقع وتحفيز فرص نموها كونها تعد نواة ارتكاز أساسية لتنوع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.